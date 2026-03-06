الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 09:48
    حرس الثورة: أسلحة إيرانية جديدة في طريقها للظهور

      أكد المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، العميد علي محمد نائيني، أنّ أسلحة جديدة لدى إيران “في طريقها إلى الظهور ولم تُستخدم بعد على نطاق واسع”، مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لخوض حرب طويلة بهدف معاقبة المعتدي.

      وأوضح نائيني أنّ “العدو يجب أن يتوقّع ضربات مؤلمة في كل موجة من العمليات”، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية في حال تصاعد المواجهة.

      وفي السياق نفسه، أعلن أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز “هيرون” في سماء مدينة أصفهان.

      المصدر: وكالة تسنيم

