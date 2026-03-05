بالصواريخ والمسيرات.. المقاومة الإسلامية ترد على العدوان الاسرائيلي وتستهدف قواعده وتجمعاته

شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 05/03/2026 سلسلة هجمات صاروخية ومسيّرات دقيقة على مواقع العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق، ردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي التفاصيل، استهدفت صليات صاروخية مواقع العدو في أصبع الجليل عند الساعة 02:40 فجراً، فيما شُنّ سرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة يعرا عند الساعة 06:15 صباحًا. كما استُهدف مجمّع الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا بصلية صاروخية عند الساعة 12:20 ظهرًا.

وبعد رصد تقدم قوة إسرائيلية من موقع المنارة إلى بلدة مركبا بهدف إنشاء موقع عسكري، استهدفها مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:30 بعد الظهر بصليات صاروخية على دفعتين، محققين إصابات مباشرة.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية عددًا من القواعد التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمالي ووسط فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيّرات الإنقضاضيّة.

كما استهدف المجاهدون تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط بصاروخ موجّه عند الساعة 16:55 عصرًا، وتجمعًا لآليات جيش العدو في الموقع المستحدث في بلدة مركبا عند الساعة 17:00 مساءً.

وفي المساء، شُنّت صليات صاروخية على تجمع لقوات العدو في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال عند الساعة 20:05، وقاعدة نفتالي غرب بحيرة طبريا عند الساعة 20:45 ليلًا، محققة إصابات مباشرة في أهدافها.

وجاءت هذه العمليات في إطار الردّ المباشر على العدوان الإسرائيلي، مؤكدة قدرة المقاومة على استهداف مواقع العدو بدقة عالية وتحقيق إصابات مباشرة في مختلف مناطق تواجده.

المصدر: الاعلام الحربي