عربي وإقليمي

المزيد من المجازر بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ640 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية أن “العديد من المواطنين استشهدوا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار على القطاع، منذ فجر الاثنين”، وتابعت “نسف جيش الاحتلال مباني سكنية جنوبي مدينة خان يونس”، واضافت “استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الظافر 2 بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة”.

ولفتت المصادر الى “اصابة 4 مواطنين أحدهم جراحه خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين داخل بركس لعائلة ابو سليم في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال بعيد منتصف الليل غارة شرقي مدينة غزة”، واضافت “ارتكبت قوات الاحتلال منتصف الليل مجزرة بعدما قصفت عيادة الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء أحدهم طفل، و15 إصابة”، واشارت الى ان “طيران الاحتلال شن غارة على الحي السعودي غرب رفح، وغارة أخرى على وسط خان يونس”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 57,418 شهيدًا، و136,261 جريحًا، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام