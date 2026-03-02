الإثنين   
    تقارير مصورة

    مسيرات ليلية في العراق دعماً لإيران ومحاولات للاقتراب من المنطقة الخضراء في بغداد

      تقرير: عادل الفياض

      المصدر: موقع المنار

      احتجاج حاشد في النجف الأشرف ورفع شعارات الثأر لدماء الامام الخامنئي (قده)

      تصاعد الضربات الصاروخية الإيرانية يفضح ضعف منظومة الدفاع الإسرائيلية ويشل حركة المستوطنين

      مسيرات ليلية حاشدة في طهران تؤكد التمسك بنهج السيد الشهيد علي خامنئي “قدس سره”

