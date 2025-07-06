لبنان

المقداد: ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة هي الضامن لحماية لبنان

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب علي المقداد أن “هناك من يعمل لصالح الأميركي في هذا البلد، لكنه خاسر، فالشعب المقاوم من البقاع إلى الضاحية والجنوب، ماضٍ في درب التضحيات حتى الصلاة في القدس”.

وأشار المقداد في كلمته الاحد خلال مسيرة يوم العاشر من المحرم التي نظمها حزب الله في بلدة شمسطار البقاعية إلى أن “القلوب يعتصرها الألم واللوعة هذا العام، ليس فقط لمصاب الإمام الحسين(ع) وأهل بيته الأطهار في واقعة الطف، بل أيضًا لغياب شخصية كانت حاضرة دومًا في إحياء مناسبات عاشوراء، سيد شهداء الأمة الأمين العام السيد حسن نصرالله، الذي كان نعيه للإمام الحسين يمنحنا القوة والدفع في هذه المسيرة المباركة”.

وقال المقداد “كنا وسنبقى في الميدان وفي مواجهة كل خطر، كما وقفنا سابقًا في وجه تهديد داعش واليوم نواجه الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية والأميركية التي تحلق فوق رؤوسنا، لكننا باقون على عهد الإمام الحسين، معاهدين سماحة السيد نصر الله ودماء الشهداء بأننا لن نحيد عن خط كربلاء، ولن ترهبنا طائرة ولا مؤامرة”.

ولفت المقداد الى ان “لبنان ما كان ليواجه العدوان الإسرائيلي لولا خيار المقاومة ودعم الشعب والجيش، هذه الثلاثية الماسية هي الضامن الحقيقي لحماية الوطن وليس المجتمع الدولي أو الدبلوماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام