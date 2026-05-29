المقداد: العدو لن يتمكن من تثبيت جنوده في أرضٍ لم ترضخ له على مر الزمان

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أن “إصرار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على المضي في عدوانه الهمجي والمتوحش يأتي في سياق التأكيد على رفضه إدراج بند وقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي اتفاق أميركي – إيراني، أو في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية لعدم تضمين هذا البند في الاتفاق”.

واعتبر المقداد في حديث له الجمعة أن “السلطة ذهبت إلى مفاوضات كانت نتائجها معروفة سلفًا، وهي مرفوضة من غالبية الشعب اللبناني”، لافتًا إلى أن “قيادة الجيش اللبناني أعلنت رفضها لأي مشروع أو فكرة تؤدي إلى اصطدام الجيش مع أي فئة من الشعب اللبناني”.

ورأى المقداد أن “تماهي مواقف ما يُسمى وزير خارجية لبنان، الميليشياوي، مع مواقف وزير الخارجية الأميركي والمواقف الإسرائيلية، يؤكد إصرار هذا الوزير، ومعه جزء من السلطة، على دعم العدوان وتشجيع الدمار والقتل والاحتلال”.

وأشار المقداد إلى أن “وزراء حزب الله لن يخرجوا من الحكومة في الوقت الراهن، نظرًا إلى أهمية وجودهم في متابعة الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والصحية”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “الحزب يرفض الدخول في سجالات ونقاشات يمكن أن تؤدي إلى فتنة داخلية”.

وختم المقداد بالتأكيد أن “الإيمان بالله والثقة بالأهالي الصامدين وبسالة المجاهدين الأبطال يعطينا الأمل بأننا لن نهزم، وأن العدو مهما حاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية فلن يتمكن من تثبيت جنوده في أرض لم ترضخ له على مر الزمان”.

