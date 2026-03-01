مسيرات مليونية في صنعاء والمحافظات تجدد العهد لإيران وتؤكد المضي في مواجهة أمريكا والكيان

شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، عصر اليوم، مسيرة مليونية كبرى تضامنًا مع الشعب الإيراني، وتنديدًا بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي عليه، في مشهد جماهيري واسع جسّد عمق الموقف الشعبي الداعم للقضايا الإسلامية، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مواجهة قوى الاستكبار.

ورفع المشاركون في المسيرة الرايات والأعلام اليمنية والإيرانية، وصور الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، مرددين الهتافات والشعارات المنددة بالعدوان، والمؤكدة على وحدة الصف في مواجهة أمريكا وإسرائيل، والمضي بثبات في درب المواجهة حتى تحقيق النصر.

وعبّر المحتشدون عن اعتزازهم بالموقف الإيماني المبدئي في نصرة قضايا الأمة، مؤكدين أن الحشود المليونية في ميدان السبعين تمثل رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة لن تقف موقف المتفرج إزاء ما تتعرض له إيران من عدوان، وأن وحدة الموقف الشعبي تعكس وعيًا متناميًا بحجم التحديات وإصرارًا على التصدي لها بروح المسؤولية والثبات.

وأشاد المشاركون بقوة الرد الإيراني وسرعته ودقته، معتبرين أنه شكّل تحولًا نوعيًا في معادلة الصراع، وأربك حسابات العدو وأفشل رهاناته.

وأكدوا أن ما أظهرته إيران من قدرة على الردع يعكس جاهزية عالية وإرادة صلبة في الدفاع عن سيادتها، ويبعث برسائل واضحة بأن زمن الاستباحة قد ولى، وأن أي عدوان سيُقابل برد حاسم يفرض معادلات جديدة في المنطقة.

وأُلقي في المسيرة بيان، تلاه مفتي عام الجمهورية اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، عبّر في مستهله عن أحر التعازي للشعب الإيراني والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الإسلامي والعالمي السيد علي الخامنئي، مشيدًا بمسيرته الجهادية ومواقفه الثابتة.

وأكد البيان أن السيد الخامنئي كان رمزًا للثبات على مواقف الحق، وبرهن على صدق توجهاته بدمه، دون أن يساوم أو يستسلم للأعداء، مشددًا على الثقة بقوة وصلابة الشعب الإيراني والنظام الإسلامي، وقدرتهما على تجاوز التحديات بأعلى درجات الكفاءة والأداء المتماسك.

واعتبر أن العدوان الإجرامي الغاشم على الشعب الإيراني هو عدوان على الأمة بأسرها، وأن صده مسؤولية جماعية، لافتًا إلى أن الهدف من هذا العدوان هو تغيير وجه المنطقة وفرض ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”.

وأشاد البيان بقوة الرد الإيراني وسرعته وفاعليته وحجمه، مؤكدًا أنه أربك حسابات الأعداء وفاق توقعاتهم، وأثبت أن الشعوب الحرة قادرة، بتوكلها على الله، على بناء قدراتها ومواجهة أعدائها مهما بلغت إمكاناتهم.

وأشار إلى أن من الحق الطبيعي لإيران استهداف القواعد الأمريكية التي تُستخدم في العدوان عليها، معتبرًا أن تلك القواعد تمثل مصدر تهديد لأمن المنطقة ووسيلة لتمكين العدو الصهيوني من فرض هيمنته.

وجدد البيان الدعوة إلى التحلي بالوعي وإدراك المخططات والمخاطر التي لم تعد حبيسة الغرف المغلقة، مؤكدًا أنه لا خيار سوى مواجهة مخططات الأعداء بكل عزم وثبات، وأن العاقبة للمتقين الواثقين بنصر الله.

المصدر: المسيرة نت