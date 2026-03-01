الأحد   
    تظاهرات حاشدة في سريناغار بكشمير الهندية احتجاجاً على اغتيال الامام الخامنئي

      تظاهر الآلاف من المسلمين، اليوم الأحد، في مدينة سريناغار بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، تنديداً بجريمة اغتيال قائد الثورة الإسلامية في إيران الامام السيد علي الخامنئي.

      وتجمّع المحتجون، وهم يرفعون أعلامًا حمراء وسوداء وصفراء، في الساحة الرئيسية بوسط المدينة، وردد العديد منهم هتافات مناهضة للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

      وأظهرت مشاهد مصوّرة حشودًا تتقدم في مسيرات داخل شوارع المدينة، فيما حمل بعض المشاركين صورًا للامام الخامنئي. وشهدت مناطق أخرى في كشمير وأجزاء من الهند تظاهرات مماثلة.

      المصدر: يونيوز

