الشيخ الخطيب: نحن مع الدولة القوية التي تحرر الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الأسرى والنازحين إلى بلداتهم

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب: “نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وتصون سيادتها واستقلالها وتستغل كل عناصر القوة التي تمتلكها”. وتابع “نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حقوقها وسيادتها في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل”.

كلام الشيخ الخطيب جاء خلال الإفطار الذي أقامه المجلس الإسلامي الشيعي في مقره على طريق المطار غروب الجمعة، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وحشد من الشخصيات النيابية والسياسية والحزبية والروحية والاجتماعية.

وأكد الشيخ الخطيب “لسنا من هواة حمل السلاح، وعندما حملناه لم يكن ذلك خيارًا نفضّله بل اضطررنا إليه لأن الدولة كانت غائبة”، وأضاف “نحن مع مشروع الدولة التي تحرر الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الأسرى والنازحين إلى بلداتهم”.

وأوضح الشيخ الخطيب “لسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بالأبناء، وهذا واجب الدولة ويتحمل مسؤوليته الجميع”، وأضاف “قدمنا أغلى ما عندنا وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله”، وتابع “نراهن على وعي الشعب اللبناني في الحفاظ على وحدة الموقف في هذه الظروف الخاصة”.

المصدر: موقع المنار