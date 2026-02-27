زاخاروفا: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق روسيا إزاء التصعيد بين باكستان وأفغانستان، ودعت الجانبين إلى “وقف هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وفي بيانٍ نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، قالت زاخاروفا: “ندعو صديقتينا أفغانستان وباكستان إلى نبذ هذه المواجهة الخطيرة والعودة إلى طاولة المفاوضات لحلّ جميع الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وكانت قد أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، شنّ عملياتٍ انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، وذلك عقب الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على عدد من المقاطعات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر منصة “إكس”: “عقب الغارات الجوية التي استهدفت كابُل وقندهار وولاياتٍ أخرى، شُنَّت مجددًا عملياتٌ انتقامية واسعة النطاق ضد مواقع الجنود الباكستانيين في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا”.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، أعلنت الحكومة الأفغانية أن الجيش الباكستاني نفذ غاراتٍ جوية في مناطق بكابُل وقندهار وباكتيا، مؤكدةً أنه لم تُسجَّل أي إصابات حتى الآن.

واندلعت اشتباكاتٌ جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابُل إطلاق عمليةٍ عسكرية ردًا على غاراتٍ جوية باكستانية استهدفت أراضيها خلال الآونة الأخيرة.

المصدر: الخارجية الروسية