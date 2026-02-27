4 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة بينهم شرطي… وخروقات متواصلة لاتفاق وقف النار

استُشهد أربعة فلسطينيين، بينهم عنصر في الشرطة، وأُصيب آخرون فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بسقوط ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف تجمّع مدني في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بالتزامن مع ساعات السحور في العاشر من شهر رمضان المبارك.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر قصف استهدف حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت الجهات المعنية أن المناطق المستهدفة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش الإسرائيلي وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ سريان الاتفاق إلى نحو 618 شهيداً و1663 جريحاً نتيجة عمليات القصف وإطلاق النار.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرّ لعامين، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

المصدر: وكالة الأناضول