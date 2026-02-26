إخلاء مبنيين معرضين لخطر السقوط في بخعون شمال لبنان

أخلى عناصر شرطة بلدية بخعون في قضاء الضنية شمال لبنان، الخميس، مبنيين من سكانهما في محلة الشرفة في البلدة، يضم كل منهما 10 طبقات، وذلك بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي، وبتوجيه من رئيس البلدية عبد الرزاق الغول.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إنه “تم منع إشغال المبنيين من قبل أي شخص، بعد الكشف الذي أجراه المهندس هيثم بسام الصمد بطلب من البلدية، برفقة عنصر من شرطة البلدية، حيث تبين بعد الكشف ضرورة إخلاء المبنيين فورًا وبأسرع وقت ممكن، إذ إن المبنيين معرضان لخطر السقوط في أي لحظة”.

وأشارت إلى أن “المبنيين كان قد تم إخلاؤهما في شباط عام 2023 غداة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتداداته إلى لبنان، لكن بعض سكان المبنيين عادوا إليهما في وقت لاحق متجاوزين المخاطر التي تهددهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام