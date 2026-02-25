الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 10:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    حاكمة فيرجينيا: ترامب عرض تاريخ الولايات المتحدة العريق كقوة للخير للخطر والأميركيون يدفعون الثمن بسبب سياساته

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس البرلمان الإيراني: كل الخيارات مطروحة على الطاولة من الدبلوماسية إلى الدفاع الذي سيجعل الأعداء يندمون

      رئيس البرلمان الإيراني: كل الخيارات مطروحة على الطاولة من الدبلوماسية إلى الدفاع الذي سيجعل الأعداء يندمون

      بلدية غزة تحذر من أزمة مالية تهدد استمرار الخدمات الأساسية

      بلدية غزة تحذر من أزمة مالية تهدد استمرار الخدمات الأساسية

      مستوطنون يهاجمون منزل فلسطيني في مسافر بني نعيم ويستهدفون الأطفال

      مستوطنون يهاجمون منزل فلسطيني في مسافر بني نعيم ويستهدفون الأطفال