“اتحاد النقابات العمالية”: لحفظ حقوق كل العاملين في “أوجيرو”

توجّه “اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة” في لبنان، في بيان له الثلاثاء، “بالتحية إلى مستخدمي ومياومي نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو، والاتحاد العمالي العام، على وقوفهم بوجه تصفية حقوقهم”.

وقال البيان إن “الاتحاد يؤكد على موقفه الداعم لجميع العاملين في هيئة أوجيرو من مستخدمين ومياومين، ويعلن أنه سيراقب إلى جانب النقابة الأصول التي ستنتهجها وزارة الاتصالات في نقل هؤلاء العاملين إلى (ليبان تليكوم)، ويدعوها إلى:

حفظ حقوق جميع العاملين، لا سيما الحقوق المكتسبة التقاعدية والصحية والوظيفية والمنح الاجتماعية على اختلافها.

إنهاء بدعة المياومة بالنسبة للمياومين واعتبارهم مستخدمين نظرًا لوحدة الشروط الوظيفية بين جميع العاملين في الهيئة.

انتهاج مبدأ موازاة الصيغ عبر تعديل تشريعي للمادة 49 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية، القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002، بما يحفظ حق العاملين في تعويضات تحفظ نهاية خدمتهم”.

وأكد الاتحاد “دعمه لكل التحركات الهادفة إلى التضامن مع الزملاء في نقابة العاملين في هيئة أوجيرو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام