“نقابة عمال أوجيرو”: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية

أشارت النقابة العامة لموظفي وعمال هيئة “أوجيرو”، في بيان لها الثلاثاء، إلى أنها “عقدت اجتماعًا مع وزير الاتصالات شارل الحاج في مقر الوزارة لمناقشة خارطة الطريق النقابية، التي ترهن القبول بالانتقال إلى شركة ليبان تليكوم بتحقيق ركائز الأمان الوظيفي والسيادة التقنية، وذلك بعد الوقفة التي أكدت أن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر لا يقبل المساومة”.

وأكدت النقابة “تمسكها بكامل ما ورد في كتابها الرسمي رقم 14/2026″، واعتبرت أن “أي التفاف على الضمانات الموثقة هو مشروع انتحار وظيفي مرفوض”، وقالت: “أكد وزير الاتصالات أن هواجس الموظفين ستتم صياغتها بوضوح، والتزم تسليم مسودة النظام الجديد للشركة خلال مهلة 10 أيام، بما يضمن عدم القفز في المجهول من دون هيكلية تنظيمية واضحة”.

وأوضحت النقابة أنه “تم الاتفاق على وضع مسودة طريق واضحة للتراخيص والحصرية التقنية، لتمكين ليبان تليكوم من مواجهة الشركات غير الشرعية وضمان ديمومتها المالية، إيمانًا بأن استمرارية المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لديمومة العمل”، وشددت على “ضرورة تعديل المادة 49 لتحويلها من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي كل الفئات، بما في ذلك الزملاء المياومون”.

وقالت النقابة “لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية، وعلى رأسها تقديمات القانون 161 والصندوق الصحي”، وتابعت “ما ضاع حق وراءه مطالب، وعملنا مستمر حتى نيل كل الضمانات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام