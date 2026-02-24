الشيخ القطان بحث مع وزير الصحة في ملف مستشفى بر إلياس الحكومي



زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في شؤون صحية وخدماتية بقاعية.

وأشار بيان للجمعية، الى أن “الجزء الأكبر من اللقاء خصص للحديث عن ملف مستشفى بر إلياس الحكومي، حيث أكد الشيخ القطان أن الوزير ناصر الدين قام بواجبه كاملاً وأرسل كل ما يتضمنه ملف المستشفى بصفته مستشفى حكومياً إلى مجلس الخدمة المدنية، وهو بانتظار الرد الرسمي ليتمكن معاليه من رفع الملف إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرارات النهائية بشأنه”.

ولفت البيان الى أن القطان “طالب مجلس الخدمة المدنية بالإسراع في إعادة الملف لوزير الصحة الذي يقوم بعمل وطني جامع يخدم كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية، انطلاقاً من المبدأ الذي يكرسه بأن وزارة الصحة هي لكل الوطن وتعمل من أجل جميع المواطنين دون تمييز. وختم الشيخ القطان بالتأكيد على أهمية استمرار وزارة الصحة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لتأمين كافة متطلبات الاستشفاء واحتياجات المرضى والمستشفيات، متمنياً أن ينسحب هذا النهج الوطني الشامل على كافة وزارات الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام