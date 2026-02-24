لقاءات وزارية وانمائية وسياسية وصحية في قصر بعبدا ..الرئيس عون: للنقابات الحق الكامل في حماية صناديقها واموال المنتسبين اليها

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع وزارية وانمائية وسياسية وصحية.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعرض معه لوضع طريق ضهر البيدر في ضوء المراجعات التي تلقاها عن تردي اوضاع هذا الطريق والصعوبات التي يعاني منها ابناء البقاع في اثناء انتقالهم عليه.

وطلب الرئيس عون من الوزير رسامني “الاسراع في اعادة تأهيل الطريق وتوسعته وتأمين الانارة الدائمة له”.

كذلك تطرق البحث الى وضع مطار رينيه معوض في القليعات وضرورة متابعة الاجراءات المتخذة لتشغيله.

عسيران

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب علي عسيران ومستشاره الدكتور غازي ايوب وتم عرض للاوضاع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة. كما تناول البحث المستجدات السياسية الراهنة.

قانصو

واستقبل الرئيس عون الوزير والنائب السابق المهندس عاصم قانصوه واجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاستحقاقات الوطنية، إضافة الى الاوضاع في البقاع وحاجات ابناء المنطقة.

نقيب اطباء الاسنان

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة اطباء الاسنان برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان الذي القى في مستهل اللقاء كلمة، شكر فيها الرئيس عون على “رعايته للمؤتمر الدولي لاطباء الاسنان الذي نظم في بيروت”، مؤكدا من جهة ثانية “الثقة التي يمنحها اللبنانيون للرئيس عون في ظل الظروف الاقليمية الصعبة”.

ثم عرض النقيب زيدان للرئيس عون لشؤون النقابة ومطالبها، لا سيما لناحية “عدم التطرق في قانون الفجوة المالية الى مشكلة صناديق النقابات والتي تعتبر بمثابة الامل الوحيد للاطباء ليتمكنوا من العيش بكرامة”.

ولفت الى مسألة “التعدي على المهنة من قبل منتحلي الصفة، وهي مشكلة نتمنى من وزارة العدل التدخل لحلها عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الذين ينتحلون صفة اطباء الاسنان والعيادات غير الشرعية لتكون رادعا لهؤلاء من ناحية وحماية حقوق اطباء الاسنان وصحة المواطنين من جهة ثانية”.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا “متابعة قضية النقابات التي لها الحق الكامل في حماية صناديقها واموال المنتسبين اليها، وهي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها، خصوصا انها تمثل شبكة امان اجتماعي للعديد من الاطباء وعائلاتهم”، لافتا الى ان “قانون الفجوة المالية غير منزل وفيه ثغرات يجب معالجتها”.

وفي موضوع انتحال صفة اطباء الاسنان، شدد الرئيس عون على “ضرورة متابعة هذه القضية بجدية عبر التعاون مع جهاز امن الدولة الذي يتولى هذه المهام ويقع على عاتقه التحقيق في هذه الجرائم وكشفها وتوقيف كل من يستغل صفة غير قانونية والمساس بصحة الانسان بالتعاون طبعا مع القضاء”، مؤكدا من جهة ثانية “اهمية القيام بحملات توعوية حول مخاطر الذهاب الى اطباء منتحلي صفة وغير قانونيين يستغلون الظروف المعيشية للمواطنين لتحقيق مكاسب مالية على حساب صحتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام