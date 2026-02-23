اجتماع لبناني – سوري لتنظيم حركة الشاحنات

عُقد، الاثنين، اجتماع مشترك لبناني – سوري في مركز معبر جديدة يابوس الحدودي، خُصّص لمتابعة البحث في آلية تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإجراءات المناقلة.

وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، وضمّ ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، والمديرية العامة للجمارك اللبنانية، إلى جانب جهات معنية بقطاع النقل.

في المقابل، ترأس الجانب السوري مدير عام الجمارك السورية خالد البراك، بحضور مسؤولي المعبر والجهات المختصة.

وشهد اللقاء نقاشًا تقنيًا موسّعًا تناول الأبعاد التشغيلية والاقتصادية للإجراءات المعتمدة، حيث شدّد الوفد اللبناني على أهمية “ضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والحفاظ على سرعة حركة البضائع بأقل كلفة ممكنة، بما يراعي مصالح البلدين ويستند إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة”.

وعرض تامر المعطيات الرقمية الرسمية المتعلقة بحركة الشاحنات بين لبنان وسوريا، والتي تُظهر طبيعة التبادل القائم ودورة التشغيل الفعلية لوسائط النقل، مؤكدًا أن “المقاربة اللبنانية ترتكز إلى أرقام ومعطيات موضوعية تهدف إلى الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ مصالح الاقتصادين اللبناني والسوري”.

من جهته، أشار الجانب السوري إلى “استمرار العمل بالإجراءات المعتمدة، مع توسيع نطاق الاستثناءات لبعض أنواع البضائع وفق طبيعتها الفنية، بما يسهم في التخفيف من الانعكاسات على عدد من القطاعات”.

واتفق الجانبان على استكمال المشاورات التقنية خلال الأيام المقبلة، بهدف تطوير المعالجة القائمة والتوصل إلى آلية أكثر انسيابية لحركة النقل، تراعي الاعتبارات التشغيلية والاقتصادية المشتركة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام