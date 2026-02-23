كوريا الشمالية تعيد انتخاب كيم جونغ أون أميناً عاماً لحزب العمال بإجماع المؤتمر

أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية إعادة انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أميناً عاماً لحزب العمال بإجماع المؤتمر، وذلك بإجماع أعضاء المؤتمر ودعم كامل من اللجنة المركزية.

وأفادت الوكالة بأنّ المؤتمر “أيد بالكامل ووافق على اقتراح إعادة انتخاب كيم جونغ أون لأعلى منصب في الحزب”، مشددة على أنّ القرار حظي بموافقة جماعية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بآلية الانتخاب أو أي تغييرات محتملة في هيكل القيادة الحزبية.

وكان كيم قد افتتح، الخميس الماضي، أعمال المؤتمر التاسع لحزب العمال، وهو الحدث السياسي الأبرز في البلاد، ويُعقد كل خمس سنوات لتحديد السياسات الوطنية العليا ورسم التوجهات الاستراتيجية للدولة في المرحلة المقبلة.

ويُذكر أنّ كيم جونغ أون تولّى منصب الأمين العام للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2021 خلال المؤتمر الثامن للحزب، خلفاً لوالده كيم جونغ أون الذي احتفظ بعد وفاته بلقب “الأمين العام الأبدي”.

واكتفت الوكالة بالتأكيد على أجواء الإجماع التي رافقت إعادة الانتخاب، من دون الإشارة إلى أي تعديلات تنظيمية أو تغييرات في المواقع القيادية داخل الحزب.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية في كوريا