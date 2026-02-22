وزيرة الخارجية الفنلندية: قناة الاتصال مع روسيا ستفتح يوما ما

صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بأن قناة الاتصال بين أوروبا وروسيا ستفتح في وقت معين، مشيرة مع ذلك إلى ضرورة وجود موقف أوروبي منسق بهذا الشأن.

وقالت فالتونين في حديث لقناة “إيلي” الفنلندية، يوم امس السبت “بلا شك في لحظة معينة ستفتح قناة للاتصال مع موسكو. ولكن قبل أن يحدث ذلك يجب أن نوضح مسألتين”.

وتابعت “الأولى، ما الذي نريد تحقيقه من خلال المكالمة الهاتفية هذه، والثانية، ينبغي علينا الاتفاق والتنسيق في أوروبا بشأن ما سنقوم به ومن سيقوم بذلك، لأنه في أسوأ الأحوال سيؤدي ذلك إلى ظهور اهتمام بالاتصال مع موسكو لدى جميع الدول فجأة”.

وأضافت الوزيرة أن أوروبا يجب أن تلعب دورا أكثر فاعلية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لأن “الحديث يدور عن الأمن الأوروبي”.

واعتبرت أن روسيا “لم تحقق أي انتصار استراتيجي” في أوكرانيا، وأن أوروبا تشهد إعادة تسليح أكبر مما كان قبل 5 سنوات.

وكان السفير الروسي لدى فنلندا بافيل كوزنيتسوف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ستحدد بنفسها مع من ستتعاون وبأي شروط.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية