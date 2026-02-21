العدو الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “سلطات الاحتلال أجبرت المواطن مجدي عطية على هدم منزله ذاتيًا”، وتابعت أن “عطية اضطر لهدم منزله لتفادي دفع تكاليف الهدم لسلطات الاحتلال، والتي تُفرض بأضعاف مضاعفة، إضافة إلى تجنب الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال خلال عمليات الهدم”.

وأشارت المصادر إلى أن “المنزل تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويعيش عطية فيه منذ أربع سنوات برفقة زوجته وولديه، حيث أصبح هو وعائلته دون مأوى”، وأضافت أن “هذا الهدم يأتي في سياق تصعيد ملحوظ لسياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، بما في ذلك خلال شهر رمضان”.

المصدر: وكالة وفا