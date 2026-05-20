المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد العدو الصهيوني مستهدفة تجمعاته وآلياته.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:20 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 20-05-2026‏

03 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:40 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:20 الأربعاء 20-05-2026 دبّابة ميركافا عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 الأربعاء 20-05-2026 مرابض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الأربعاء 20-05-2026 مرابض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:50 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الأربعاء 20-05-2026 لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه بلدة حدّاثا من ناحية حيّ البيدر، وعند وصولها إلى محيط البركة استهدفها المجاهدون بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة متواصلة على مدى نصف ساعة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:20 الأربعاء 20-05-2026 جرّافة D9 بمحلّقة انقضاضيّة، ودبّابة ميركافا بالأسلحة الصاروخيّة في محيط بركة حدّاثا وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:20 الأربعاء 20-05-2026 دبابّة ميركافا ثانية عند حيّ البيدر في بلدة حدّاثا بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة وقد شوهدت تحترق، في حين استهدفوا حامية الدبّابة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:25 الأربعاء 20-05-2026 جرّافة ثانية، استقدمت لسحب الآليّات المستهدفة، في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:40 الأربعاء 20-05-2026 دبّابة ميركافا ثالثة بمحيط الملعب في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة، تبعها صليات صاروخيّة على تجمّعات العدوّ المساندة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:30 الأربعاء 20-05-2026 مع قوّة مشاة تؤازرها دبابتَي ميركافا تقدّمت نحو حسينيّة بلدة حدّاثا بالأسلحة الخفيفة والمباشرة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة، ما أجبر العدوّ على سحب إصاباته تحت غطاء دخانيّ كثيف.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بين الساعة 15:45 والساعة 16:50 الأربعاء 20-05-2026 ثلاثة تجمّعات لقوّات العدوّ عند أطراف بلدة حدّاثا بصلياتٍ صاروخيّة متكرّرة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (16):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند البيدر في أطراف بلدة حدّاثا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (17):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:15 الأربعاء 20-05-2026 دبّابة ميركافا رابعة بمحيط البركة في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (18):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:25 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط البركة في بلدة حدّاثا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (19):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:50 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة حدّاثا بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (20):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:10 الأربعاء 20-05-2026 لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء القطاع الأوسط بصاروخ أرض جوّ.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (21):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة أمس الثلاثاء 20-05-2026 موقع هضبة العجل وثكنات أفيفيم، راميم (هونين)، راموت نفتالي ومعاليه غولاني بأسراب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (22):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:30 الأربعاء 20-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (23):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:15 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (24):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:00 الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.

