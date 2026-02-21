النائب جابر: الشعب اللبناني لن يقبل بالاحتلال الإسرائيلي ولن يرضخ

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ناصر جابر أن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب، ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولن يرضخوا تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية، وعلى المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف جابر في حديث له السبت خلال افتتاح مهرجان تجاري في مدينة النبطية جنوب لبنان أن “موقفنا واضح بأننا نرفض الاستسلام، ونرفض أن تتحول المعاناة التي نعيشها نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي إلى حالة دائمة”، وتابع: “هذا المهرجان رسالة بأن النبطية، كما الجنوب، قادرة على النهوض من جديد. لقد عانى قطاعنا التجاري كما عانى المواطن اللبناني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، ومن أعباء مالية أثقلت كاهل العائلات والمؤسسات. ومن هنا فإن دعمنا لأصحاب المؤسسات هو دفاع عن صمود مجتمع بأكمله”.

وشدد جابر على أن “المناطق التي صمدت وضحّت تستحق خطة إنمائية عادلة وواضحة، تستند إلى رؤية اقتصادية متكاملة، لا إلى إجراءات ظرفية”، وقال إن “إعادة الإعمار ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل التزام سياسي ووطني يجب أن يُترجم بمشاريع بنى تحتية، وتسهيلات تمويلية، وتحفيزات ضريبية تدعم القطاعات الإنتاجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام