السبت   
   06 09 2025   
   13 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    النائب جابر: منفتحون على أي حوار هادئ لصياغة استراتيجية للأمن الوطني

      قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ناصر جابر إن “لبنان لا يُبنى إلا بعقول أبنائه وبقدرات شبابه”.

      وأضاف جابر، في حديث له يوم السبت، “على المستوى الوطني، نؤكّد أننا لا نحتاج إلى امتحان في الوطنية لجميع أبنائه”، وتابع: “لبنانيتنا تتمثّل في أننا كنا السبّاقين إلى الإيمان بلبنان الوطن النهائي، فنحن دعاة وحدة وتعاون”.

      وأكد جابر: “نحن منفتحون على أي حوار وطني هادئ يُفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني، تحمي لبنان، وتحرّر أرضه، وتصون حدوده، من دون محاولات القفز فوق الدستور والميثاق وخطاب القسم والبيان الوزاري، وكل القوانين والمواثيق الدولية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام