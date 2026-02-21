السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 14:54
    لبنان

    المفتي عبد الله: صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها المشروعة هو السبيل لإسقاط مشاريع العدوان

      دان “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله، في حديث له السبت، “العدوان الصهيوني على منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة في مدينة صيدا”.

      ولفت المفتي عبد الله إلى أن “استباحة الدم اللبناني والفلسطيني على حد سواء إنما تؤكد الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني الغاصب، الذي يوزع القتل والتدمير المبرمج دون وازعٍ من ضمير أو قانون”.

      وشدد المفتي عبد الله على أن “المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا لبنانيًا موحدًا يرتقي إلى مستوى التحديات”، ودعا إلى “إطلاق حركة دبلوماسية عالمية فاعلة لفضح ممارسات العدو أمام الرأي العام الدولي، والعمل على محاسبته في المحافل القانونية والحقوقية”.

      وأكد المفتي عبد الله أن “صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها المشروعة هو السبيل لإسقاط مشاريع العدوان، وأن وحدة الكلمة والموقف تبقى السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال والظلم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

