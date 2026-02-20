قوات موسكو تقترب من زاباروجيا وأوكرانيا تحبط مخططا روسيا لتنفيذ اغتيالات

أعلنت هيئة الأركان الروسية اليوم الجمعة أن قواتها تتمركز على بعد 12 كيلومترا فقط عن أطراف مدينة زاباروجيا جنوبي وسط أوكرانيا، الواقعة على ضفاف نهر الدنيبر، في حين قالت أوكرانيا إنها أحبطت مخططا روسيا لتنفيذ اغتيالات داخل البلاد.

وأضافت هيئة الأركان الروسية أن خسائر أوكرانيا تجاوزت منذ بدء العملية العسكرية 1.5 مليون عسكري، منهم 520 ألف عسكري خلال العام الماضي فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن مساحة الأراضي التي خضعت لسيطرة روسيا تجاوزت 6700 كيلومتر مربع العام الماضي، علاوة على السيطرة على ما يفوق 300 بلدة ومدينة، في محاور عدة.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت الليلة الماضية 149 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 57 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و28 طائرة فوق البحر الأسود، و24 طائرة فوق بحر آزوف، و20 طائرة فوق جمهورية القرم، و17 طائرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتين فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود”.

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الأوكراني إحباط مخطط روسي لتنفيذ اغتيالات داخل أوكرانيا.

من جانبها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها خاضت أكثر من 200 اشتباك مع القوات الروسية على امتداد خط الجبهة، منذ أمس. وأشارت إلى أن هذه الاشتباكات وصلت إلى أعلى وتيرة لها منذ عدة أيام.

وتركزت أعنف المعارك على محاور دونيتسك وزاباروجيا وخاركيف، حيث شهدت تلك الجبهات محاولات تقدم مكثفة من جانب القوات الروسية. وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها أفشلت محاولات لاختراق مواقعها، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات المهاجمة.

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن محطة زاباروجيا النووية في جنوب أوكرانيا، تعمل حاليا على خط الطاقة الرئيسي الوحيد الباقي لها، بعدما فقدت خطها الاحتياطي قبل أكثر من أسبوع. ورجح غروسي أن تكون الأضرار ناجمة عن نشاط عسكري قرب الموقع.

وأضاف أن فرق الوكالة المنتشرة في المحطة طلبت معلومات تفصيلية بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، إلا أن ذلك لا يزال مقيدا لأسباب أمنية.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة اقترحت على طرفي النزاع مهلة لوقف إطلاق النار تتيح تنفيذ تقييم فني وإجراء الإصلاحات بصورة آمنة، مشددا على أنّ الإمدادات الموثوق بها من الكهرباء الخارجية عنصر أساسي لضمان السلامة النووية وتفادي أي مخاطر محتملة.

استمرار المفاوضات

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه يتوقع أن تستمر المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن “المحادثات يجب أن تعقد في أوروبا، لأن الحرب تدور هناك”، دون تحديد موعد الاجتماع المقبل.

وكان زيلينسكي قد انتقد نتائج محادثات جنيف، التي جرت بوساطة الولايات المتحدة، ووصفها بأنها غير كافية، داعيا إلى مواصلة المفاوضات خلال هذا الشهر.

وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثاء، واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، في حين مثل أوكرانيا كبير مفاوضيها رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس دونالد ترمب.

وعُقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبوظبي في 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، و4 و5 فبراير/شباط الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

المصدر: وكالات