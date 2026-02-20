طوكيو تؤكد تمسكها بمعاهدة سلام مع موسكو رغم التوترات

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أن بلاده لا تزال متمسكة بسياستها الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي مع روسيا وإبرام معاهدة سلام معها، رغم صعوبة العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة.

وقال موتيغي، في خطاب أمام البرلمان الياباني، إن العلاقات بين طوكيو وموسكو تمرّ بظروف معقدة، إلا أن الحكومة اليابانية تواصل التزامها بحل قضية “الجزر الشمالية” – وهو الاسم الذي تطلقه طوكيو على جزر الكوريل الجنوبية والتوصل إلى معاهدة سلام دائمة.

وأضاف أن اليابان وروسيا، باعتبارهما دولتين متجاورتين، لديهما العديد من القضايا العالقة التي ينبغي معالجتها عبر الحوار والتواصل الفعال، مشيراً إلى أن طوكيو تعتزم مطالبة موسكو باستئناف برامج زيارة قبور السكان اليابانيين السابقين في جزر الكوريل.

كما أعرب الوزير الياباني عن قلق بلاده إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، مؤكداً أن تطوير بيونغ يانغ لبرامجها النووية والصاروخية أمر غير مقبول.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في 21 مارس/آذار 2022، رداً على العقوبات التي فرضتها اليابان على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقف المفاوضات بشأن معاهدة السلام، وإنهاء نظام السفر من دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، إضافة إلى الانسحاب من الحوار حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر.

المصدر: نوفوستي