المحادثات النووية تتصدر مشاورات إيرانية مع الصين وروسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي عقد اجتماع مشترك مع سفيري روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية في طهران، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالمحادثات النووية الجارية.

ونقلت وكالة وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن غريب آبادي قوله، في منشور على منصة “إكس”، إن اللقاء تناول مستجدات محادثات جنيف النووية، إضافة إلى عدد من القضايا الثنائية، مؤكدا أن الدول الثلاث ستواصل مشاوراتها وتنسيقها الوثيق في إطار علاقاتها الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أفادت “إرنا” بأن سفراء إيران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية في فيينا ناقشوا، الأربعاء الماضي، التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، خلال اجتماعهم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وبحث المجتمعون الاستعدادات للاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى آخر التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. كما سلم سفراء الدول الثلاث رسالة مشتركة إلى غروسي تعكس مواقفهم المنسقة وتؤكد استمرار التعاون والتشاور في هذا الملف.

ويأتي ذلك عقب الجولة الثانية من محادثات جنيف النووية، التي شهدت مشاورات بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفدين الإيراني والأمريكي بشأن مسار المفاوضات.

المصدر: وكالة إرنا