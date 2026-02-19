مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 19\2\2026

كتابة : علي حايك

تقديم : محمد قازان

بشكلٍ متسارعٍ تَكبُرُ شجرةُ الاستيطانِ التي زرَعها الصهاينةُ في يارون جنوبَ لبنان، مستندةً الى جذورٍ تلموديةٍ تَسقيها مجموعةٌ صهيونيةٌ تُدعى “أوري هتسفون”، مستفيدةً من تغوُّلِ حكومةِ بنيامين نتنياهو واعلانهِ ابقاء قواته داخلَ منطقةٍ عازلة في لبنان، فيما الموقف الرسميّ اللبنانيّ غائب عن ايِّ خطوةٍ جِديةٍ للتصدي للعدوانيةِ الاسرائيلية والمشاريعِ الاستيطانيةِ التي تُسوِّقُ لاعتبارِ الاراضي جنوبَ نهرِ الليطاني تابعةً للكيانِ العبري ..

فيما الكثيرُ من الكياناتِ السياسيةِ اللبنانيةِ منشغلةٌ بشمالِ النهر، لتأمينِ المطالبِ الاسرائيليةِ الاميركيةِ بنزعِ السلاح، وكشفِ البلادِ باكملِها للجيشِ الصهيونيِّ وجمعياتِه الاستيطانية..

اما السيادةُ التي تستوطنُ كلَّ خطاباتِ المسؤولينَ المدَّعينَ احتكارَ الدولةِ لحمايتِها، فانها تَنزِفُ كلَّ يومٍ على عينِ الجميع، الذين يأخذون علماً وَسْطَ صمتِهم المُطبِقِ حولَ التدميرِ اليوميِّ للمنازلِ والغاراتِ التي تهزُ الجنوب، كما حصلَ مع ساعاتِ السحَرِ قبلَ فجرِ اليوم..

واليومَ حصلَ رئيسُ الجمهوريةِ جوزاف عون على اشارةٍ جديةٍ حولَ مؤتمرِ باريس لدعمِ الجيشِ اللبناني مع تلقيهِ دعوةً فرنسيةً رسميةً لحضورِ المؤتمرِ بدايةَ الشهرِ المقبل، فيما كانَ قائدُ الجيشِ العماد رودولف هيكل يناقشُ المراحلَ المقبلةَ والتحدياتِ المُحدِقةَ مع الرئيسِ نبيه بري في عين التينة..

عينُ اللبنانيينَ لم تَزِغْ عن تحدياتِ العدوانِ الصهيوني المُحدِقةِ بالوطنِ ، واِن ادماها الاداءُ الحكوميُ بفرضِ ضرائبَ على شكلِ خُوّاتٍ تطالُ جميعَ الشرائحِ اللبنانيةِ بما فيها تلكَ المُعدَمة. ومع اضرابِ روابطِ موظفي الاداراتِ العامةِ التحذيريِّ ليومين، اَمهلت نقاباتُ النقلِ البَريِّ الحكومةَ اسبوعاً حتى تُصحّحَ قراراتِها، قبلَ ان يكونَ رَدُّهُم بتحركٍ في الشارع، فيما اعلنت كتلةُ الوفاءِ للمقاومة رفضَها الكاملَ للقراراتِ الضريبيةِ العشوائيةِ المرتجَلةِ التي اَقرتها الحكومة، واضعةً نفسَها في موقعِ التصدي لهذه القراراتِ المجحِفة. امّا ارتيابُ الكتلةِ فمن الهَمْسِ الذي بدأ يعلو حولَ تأجيلِ الانتخاباتِ النيابيةِ بوسوسةٍ من اصحابِ المصالحِ السياسيةِ الخاصةِ التي لا علاقةَ لها بالقانونِ او الدستور..

المصدر: موقع المنار