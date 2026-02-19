اللقاء الإسلامي الوطني: لتطبيق الطائف بكامل بنوده الإصلاحية ووضع قانون إنتخابات جديد

عقد اللقاء الإسلامي الوطني إجتماعه الدوري، حيث تحدث المحامي أحمد مرعي داعياً إلى “تعزيز الوحدة الوطنية بعيداً من الإرتباطات الخارجية، وقيام الدولة القادرة العادلة، ويكون ذلك من خلال تطبيق دستور الطائف بكل بنوده الإصلاحية وأبرزها : إنتخاب مجلس نيابي على أساس وطني، بقانون جديد تكون الدائرة الإنتخابية فيه هي المحافظة بالحد الأدنى، إنتخاب مجلس شيوخ على اساس طائفي، تطبيق اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية، وضع سياسة دفاعية تعزز قدرات لبنان في مواجهة الأطماع الصهيونية، العمل على تحرير الأسرى والمختطفين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية والبدء بإعمار الجنوب والمناطق التي دمرها العدوان وإعمار الأبنية المهددة بالإنهيار في طرابلس”.

كما أشاد المجتمعون بـ”الزيارة التي قام بها وفد من اللقاء لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وضرورة متابعة القضايا التي أثيرت معه ومنها أمور تتعلق ببلدية بيروت وبمشروع التمويل بالنمو وأصحاب الودائع وبالموقوفين دون محاكمة ومسجد الحسنين في ألاشرفية”، واكدوا “ضرورة متابعة المتغيرات الإقتصادية والسياسية إقليميا و دوليا في مرحلة يترنح فيها النظام الدو لي ومع إستمرار المبارزة الإقتصادية الأميركية – الصينية، حيث تنشأ فيها تكتلات جديدة مع تراجع الدور الأوروبي وأهمية متابعة تداعيات ذلك على الساحة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية