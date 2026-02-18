الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري خلال العام الماضي

سجل الحساب الجاري للصين فائضا بقيمة 734.9 مليار دولار خلال 2025، وهو ما يؤكد مكانة الصين كأكبر دولة مصدرة في العالم رغم التوترات التجارية.

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين الصادرة اليوم الأربعاء.

وسجل الحساب الرأسمالي والحساب المالي عجزا خلال العام الماضي بقيمة 760.2 مليار دولار بعد حساب صافي الأخطاء والسهو خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويعود هذا الفائض الهائل في الحساب الجاري في المقام الأول إلى ازدهار التجارة في السلع، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وقد حدث هذا الارتفاع الكبير على الرغم من السياسات الجمركية العدوانية التي انتهجتها الدول الغربية، حيث نجحت الشركات الصينية في التوجه نحو أسواق الجنوب العالمي.

المصدر: روسيا اليوم