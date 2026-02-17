النائب علي عمار: الدولة مطالبة بالقيام بمسؤولياتها لا أن تعالج السمّ بالأكثر سمًّا

تكريماً لعطاءاته في خط الجهاد والمقاومة، أقامت بلدية حارة حريك، مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج علي عبد المنعم كركي (الحاج أبو الفضل)، وذلك في مكان عروجه المبارك في حارة حريك في شارع العاملية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم، عائلة الشهيد القائد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، بعدها ألقى النائب عمّار كلمة قال فيها حينما نتحدث عن أبي الفضل، إنما نتحدث عن سابقة في فضل الجهاد منذ أن كان، ولا نبالغ إن قلنا في معرض الإنصاف لهذا القائد، أنه كان يحمل روحية وعزة وعنفوان القائد وأمل الشهادة منذ بدء حياته، ولا نبالغ إن قلنا أنه قبل أن يولد حزب الله كحركة مقاومة وجهاد، كان أبو الفضل وثلة من الإخوان الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، النواة الأولى والمؤسسين الأوائل لهذه الحركة والمسيرة المقدّسة والمباركة.

وأشار النائب عمّار إلى أننا اليوم مازلنا نعاين ونشاهد خبث العدو الإسرائيلي، حيث مازال إلى الآن على الرغم من الهزائم الكبرى التي مني بها بفعل المقاومة، يحاول من جديد المساس بسيادتنا، وها هم بالأمس يطلّون علينا بخلفية الاستيطان من جديد في جنوبنا الباسل عبر زراعة بعض الأشجار داخل السياج.

وأضاف النائب عمّار: لقد قال لنا البعض دعوا العدو لنا، ودعونا نتعامل بالدبلوماسية الفاعلة والمنتجة من خلال الاستعانة بمن تربطنا بهم صداقات على مستوى الدول الكبرى وغيرها، ونحن أتحنا لهم الفرصة لذلك، وقلنا لهم خذوا وقتكم، وقد أخذوا هذا الوقت منذ أكثر من سنة ونيّف، علّه أن سيدهم الأميركي أو سيد العالم كما يزعمون ويدّعون، وهو ليس عندنا كذلك، يستطيع أن يضع حداً لإسرائيل، والناس تائهة بين من يحكم، هل أميركا تحكم إسرائيل أم العكس، وبعد تجاربنا الطويلة، نجد أن هذين الكيانين الخبيثين، هما روح واحدة في جسدين، يمثلان فيما يمثلان قمّة العدوانية والاستعمار وتهديد الكرامات والسيادات.

وتابع النائب عمّار: نحن مازلنا نمهلكم لتقوموا بواجباتكم لحماية السيادة الوطنية، وحفظ وحماية وحصانة سمعة الجيش الوطني اللبناني الذي يمنعه القرار السياسي في الداخل من أن يتحرك ضباطه وجنوده للقيام بواجباتهم في التصدي للعدو الإسرائيلي، ولا نعلم لمن يمتثل هذا القرار على مستوى الأوامر، فهل يمتثل لإرادة المستكبر الأميركي، أم يهاب العدو الصهيوني.

وشدد النائب عمّار على ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتسكّر باباً على مستوى رواتب الصيحات في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك.

