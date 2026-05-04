    لبنان

    النائب علي عمار ادان تدخلات السفير الأميركي داعيا لاعتباره شخصًا غير مرغوب فيه

      اكد عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب علي عمار في تصريح انه “مع التأكيد على رفض واستنكار أي تعرض للمقامات الدينية والرموز الوطنية من أي جهة أتى سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أننا لا يمكن إلا أن ندين بشدة التدخل السافر للسفير الأميركي في بيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم على غرار ما يقوم به العدو في الجنوب”.
      واشار الى ان “هذا الكلام الفتنوي التحريضي العنصري والمقيت يكشف الدور التخريبي للإدارة الأميركية ضد بلدنا، وهي التي تريد أن تسوقه ذليلًا صاغرًا إلى واشنطن وفرض الاستسلام على دولته”.

      واضاف “يبدو أن هذا السفير لديه من الرعونة والعنجهية ومنطق الوصاية ما يظن معه أنه يستطيع أن يملي على البلد بسلطاته الثلاث ورئاساته ما تشتهيه نفسه”.

      واعتبر “ان الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن يكون لديها حس الانتماء الوطني والتزام ما يفرضه الدستور والكرامة الوطنية إزاء كلام السفير، وإذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامة ولشعبه بعض سيادة، فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وأن يرسلوه إلى أحد معاهد الدبلوماسية علّه يتعلم أصول وآداب ولياقات العمل والحديث الدبلوماسي”.

