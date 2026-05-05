حركة الأمة دانت تصريحات السفير الأميركي وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ موقف واضح وحازم

دانت حركة “الأمة” “التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والتي شكلت تدخلا مرفوضاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتجاوزاً لكل الأعراف الدبلوماسية التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم الإملاء على شعوبها خياراتها السياسية والوطنية”.

وقالت في بيان :”إن دعوة أي فئة من اللبنانيين إلى البحث عن بلد آخر للعيش فيه ليست فقط إهانة مباشرة لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، بل تعبّر عن عقلية استعلائية تتناقض مع أبسط مبادئ العلاقات بين الدول، وتكشف عن نوايا مبيتة لفرض الوصاية والتدخل في النسيج الوطني اللبناني”، مستنكرة “تبرير السياسات العدوانية والترويج لخطاب يستخف بدماء الشعوب وحقوقها، عبر توصيف المفاوضات بما يخالف واقع الضغوط والإملاءات، والتقليل من خطورة السياسات التي تمارسها حكومة العدو الصهيوني”.

وحذرت من “خطورة الصمت الرسمي إزاء هذه التصريحات”، معتبرة أن “التهاون في الرد عليها يشجّع على مزيد من التمادي والتدخل، ويُعدّ تقصيرًا في الدفاع عن كرامة اللبنانيين وسيادة وطنهم”.

وطالبت السلطات اللبنانية ب”اتخاذ موقف واضح وحازم، يضع حدّاً لأي تجاوزات دبلوماسية، ويؤكد أن لبنان دولة ذات سيادة لا تقبل الإملاءات أو التدخلات الأميركية”، داعية القوى الوطنية إلى “التكاتف والتصدي لأي محاولات للنيل من وحدة الشعب اللبناني وكرامته”.