فضيحة “ميداس” تطيح بوزير طاقة أوكراني سابق واتهامات بغسل أكثر من 112 مليون دولار

وجّهت السلطات الأوكرانية اتهامات رسمية إلى وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو بالضلوع في غسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية الفساد المعروفة باسم “ميداس”.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، فإن التحقيقات كشفت عن إنشاء صندوق استثماري في جزيرة أنغيلا مطلع شباط/فبراير 2021، بهدف جمع نحو 100 مليون دولار عبر استثمارات وُصفت بالوهمية. وأشارت المعطيات إلى أن عائلة غالوشينكو كانت من بين “المستثمرين”، حيث جرى إخفاء المشاركة عبر هيكل مالي معقّد شمل شركتين مسجلتين في جزر مارشال، قبل دمجهما في صندوق ائتماني في سانت كيتس ونيفيس، مع تسجيل زوجته السابقة وأبنائه الأربعة كمستفيدين فعليين.

ووفق الوثائق التحقيقية، حوّلت الشبكة أكثر من 112 مليون دولار، متأتية من أنشطة غير قانونية في قطاع الطاقة، إلى حسابات الصندوق في ثلاثة مصارف سويسرية. وتم تبييض الأموال عبر أدوات مالية متعددة، من بينها العملات الرقمية واستثمارات صورية، فيما تدفّق أكثر من 7.4 ملايين دولار إلى حسابات مرتبطة مباشرة بعائلة الوزير السابق.

كما جرى سحب مبالغ نقدية تتجاوز 1.3 مليون فرنك سويسري و2.4 مليون يورو من حسابات الصندوق، وُزعت داخل سويسرا.

وفي تطور ميداني، أُلقي القبض على غالوشينكو الأحد أثناء محاولته مغادرة الأراضي الأوكرانية عبر أحد المعابر الحدودية، في خطوة تعكس تصاعد الضغط القضائي على مسؤولين سابقين متهمين في قضايا فساد كبرى، في ظل استمرار الحرب والتحديات الاقتصادية التي تواجهها كييف.

ويجري المكتب الوطني لمكافحة الفساد تحقيقاته بالتنسيق مع سلطات في 15 دولة لتعقب التدفقات المالية وتفكيك الشبكة المرتبطة بالقضية.

