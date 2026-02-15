واكيم: نحن اليوم نقاتل في جبهة الوعي وحثّ الناس على مقاومة المشاريع المشبوهة

قال رئيس “حركة الشعب” النائب السابق نجاح واكيم، في لقاء حواري في قاعة اتحاد بلديات بعلبك الأحد: “من مسؤولياتنا جميعًا نشر الوعي الصحيح بين الناس، لأن نشر الوعي مقاومة، ونحن اليوم نقاتل في جبهة الوعي وحثّ الناس على مقاومة المشاريع المشبوهة”.

وتابع واكيم أن “ما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو تهجير كل أهالي الجنوب، وليس الشيعة وحدهم، وهذا التهجير كان مطروحًا عام 2006، كما يُطرح اليوم في غزة”، وأضاف: “هم يقولون نحن لا نريد تهجيرًا قسريًا، نجوّع الناس، نقتلهم، نجعل حياتهم مستحيلة كي يخرجوا طوعًا، وشركات عقارية تتولى إعمار غزة”.

وطالب واكيم “بمزيد من الوعي، وبخطوات عملية مستقبلية، بالنزول إلى الشارع لمقاومة المفاوضات ومشاريع القوانين التي تُطبخ”، وتابع: “ستصلكم دراسات قريبًا بهذا الخصوص، فالبلد بلدنا، والشباب والصبايا والأطفال أولادنا، وعلينا أن ننتصر بالوعي كي لا نخسر قضيتنا”.

وأضاف واكيم “كأن التاريخ يكرر نفسه، عندما كنت في مجلس النواب عام 1983، كان مطلوبًا إلحاق لبنان بجوقة السلام مع إسرائيل، باتفاق 17 أيار، لكن هذه المرة الخطر أكبر”، وتابع: “الخطر بتفتيت لبنان بما يتلاءم مع الخارطة الأميركية الإسرائيلية للشرق الأوسط، وهي طبق الأصل عن خارطة إسرائيل الكبرى في الشرق الأوسط، وما تتضمنه من إعادة فرز جغرافي وديموغرافي لبلادنا ومجتمعاتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام