واكيم: ضمّ مدنيين إلى المفاوضات مع العدو خرقٌ للقرار 1701 وتمهيدٌ لمسار “اتفاقات أبراهام”

أصدر رئيس حركة الشعب نجاح واكيم تصريحاً بعد اجتماع لقيادة الحركة خُصِّص لبحث مسار المفاوضات الجارية بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، حيث خلص المجتمعون إلى جملة مواقف وتحذيرات.

وأكّد واكيم أنّ ضمّ مدنيين إلى الوفد العسكري اللبناني استجابةً لـ”إملاءات أميركية وإسرائيلية” يشكّل خرقاً صريحاً لمضمون القرار 1701 الذي يحصر أي مفاوضات بالطابع العسكري والأمني، ولا سيما تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة.

وأضاف أنّ هذا الإجراء يمنح المفاوضات بعداً سياسياً واقتصادياً، ويضع لبنان في مسار يشبه “اتفاقات أبراهام”، مشيراً إلى تصريحات قادة إسرائيليين ومسؤولين أميركيين تؤكّد هذا الاتجاه.

ولفتت الحركة إلى أنّ مسار التفاوض الحالي يذكّر بالمفاوضات التي جرت عام 1983 برعاية أميركية، وانتهت بما وصفته بـ”اتفاق 17 أيار المشؤوم”، معتبرة أنّ تسمية شخصية مدنية لترؤس الوفد اللبناني اليوم تكرارٌ لسيناريو مشابه لما فعله “الراعي الأميركي” حين سمّى أنطوان فتال لترؤس الوفد في ذلك الوقت.

وأعلنت حركة الشعب إدانتها لانخراط السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات، مؤكدة رفضها الكامل لها واعتبارها “باطلة ويجب إسقاط أي نتائج قد تترتب عنها”.

وختمت الحركة بدعوة جميع القوى والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لمواجهة هذا المسار والتصدي لتداعياته السياسية والوطنية.

المصدر: بيان