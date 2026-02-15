قوى الأمن: القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بعمليات نشل وسلب بقوة السلاح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الأحد، إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بعمليات نشل وسلب بقوة السلاح وبيع المسروقات في مخيم صبرا في بيروت.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين على متن دراجة آلية نوع GR (مجهولة سائر المواصفات) بتنفيذ عمليات سلب مواطنين بقوة السلاح في مناطق جبل لبنان”، وتابع: “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أحدهم، ويدعى: م. أ. (مواليد 2007، لبناني)”.

وأضاف البيان أنه “بتاريخ 7-2-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد دراجة آلية نوع “GR” على متنها المذكور في محلة برج حمود، حيث نُفذ كمين محكم أسفر عن توقيفه وضبط الدراجة”، وتابع: “بتفتيشه والدراجة، ضُبط بحوزته: مسدس حربي مع ممشط وطلقة صالحة للاستعمال، مفكات وكماشات وعدة خلع، سكين، قلنسوتان، مبلغ مالي، وثلاثة هواتف خلوية”.

وقال البيان إنه “بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه، بالاشتراك مع شخص آخر (العمل جارٍ لتوقيفه)، عشرات عمليات النشل لحقائب نسائية وعمليات سلب بقوة السلاح في مناطق الدورة، برج حمود، النبعة، أنطلياس وجل الديب، إضافة إلى عمليتي سرقة دراجة آلية في محلة خلدة”، وتابع: “كما أقر بأنه كان يستخدم المسدس والسكين المضبوطين في تنفيذ عمليات السلب، وأنه أقدم في إحدى المرات على جرح أحد ضحاياه، وفي مرة أخرى أطلق النار في الهواء بهدف الترهيب. كما أضاف أنه كان يبيع المسروقات داخل مخيم صبرا ويتقاسم الأموال مع شريكه”.

ولفت البيان إلى أنه “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام