“قوى الأمن” عمّمت صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الخميس: “وردت إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل سيارتها في بلدة عدلون قرب النبي ساري، بالقرب من مفرق اللوبية، وذلك بعد أن أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة، ثم قام بنشل محفظتها وفرّ على متن دراجته الآلية. وقد قامت بتصويره بواسطة هاتفها الخلوي بعدما شعرت بأنه ينوي سرقتها”.

وقد عمّمت المديرية، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وطلبت من “الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، التوجه إلى المفرزة المذكورة الكائنة في حارة صيدا – تلة مار إلياس، أو الاتصال على أحد الرقمين: 07-754308 أو 07-729147، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

وأوضحت المديرية أن “كل من يُسهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام