تسجيل عدد من الاعتداءات الصهيونية جنوباً

نفذ العدو الصهيوني عددا من الاعتداءات في قرى جنوبية غداة سلسلة غارات ليلية في مرتفعات اقليم التفاح.

وافاد مراسل المنار ان 4 جنود صهاينة قاموا بفتح بوابة السياج التقني قرب منطقة “الجدار” شرق بلدة ميس الجبل و اجتازوا الخط الأزرق حيث اجروا مسحًا قبل ان يعودوا الى خلف السياج ومنه الى موقع العاصي المقابل.



الى ذلك القت محلقة معادية قنبلة صوتية على بلدة حولا.

كما تم العثور على محلقة معادية سقطت بالقرب من المولدات الكهربائية في حولا.



وشن الطيران الحربي المعادي ليل امس سلسلة غارات طالت أطراف سجد وجبل الرفيع ومحيط مليتا وجبل صافي في منطقة إقليم التفاح. كما استهدفت الغارات منطقة بصليا، والمنطقة الواقعة بين حومين و دير الزهراني، ومرتفعات جبل الريحان .