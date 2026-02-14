النائب حسين الحاج حسن يدعو إلى مشاركة انتخابية واسعة

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك–الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاءٍ سياسي نظمته العلاقات العامة في حزب الله – القطاع الخامس بالتعاون مع شعبة أمهز وبحضور فعاليات البلدة، أنّ القضية الأساس اليوم بالنسبة إلى جمهور المقاومة وشعبها تتمثّل في استكمال الاستعدادات اللوجستية المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء لناحية الهويات أو الإدراج أو تصحيح القيود في القوائم الانتخابية.

وأشار إلى أنّ الحضور المؤيد للثنائي الوطني ولخيار المقاومة يجب أن يتجلّى بنسبة اقتراع مرتفعة، وبعددٍ وازن من الأصوات التفضيلية التي سينالها مرشحو الثنائي الوطني وحلفاؤهم، مؤكداً الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ووفق القانون النافذ، رغم التعقيدات القانونية القائمة والتي يمكن معالجتها بصيغةٍ مناسبة.

وشدّد على أنّ السيادة لا تكتمل في ظل استمرار الاحتلال والعدوان واحتجاز الأسرى، وفي ظل منع العدو إعادة الإعمار، معتبراً أنّ اكتمال السيادة وبسط سلطة الدولة يرتبطان بتحقيق هذه الأهداف مجتمعة: التحرير الكامل، وقف العدوان، عودة الأسرى، والانطلاق الفعلي في مسار إعادة الإعمار.

المصدر: العلاقات الإعلامية