عربي وإقليمي

حرب الإبادة الصهيونية على غزة تتواصل

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ637 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “العديد من المواطنين استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الجمعة”، وتابعت “أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي صاروخين شمالي مدينة خان يونس وسط أنباء عن حدث أمني صعب لدى قوات الاحتلال”، واضافت “استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا صباح اليوم في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة”.

ولفتت المصادر الى “استشهاد 15 مواطنا على الأقل في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس”، وتابعت “استشهد المواطنان عماد أبو سبت ومنال وادي بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شرق المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس”، واضافت “استشهد الشاب أشرف خليل معمر متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي على خانيونس قبل أيام”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة الفلسطينية- أكثر من 57,113 شهيدًا، و135,173 جريحًا، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل. ومن الشهداء 6,572 شهيدا، ومن الإصابات 23,132 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.

وبلغ عدد الشهداء منذ حوّل العدو نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 652 شهيدا وأكثر من 4537 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.

وقتلت قوات العدو (1,581) شهيداً من الطواقم الطبية و(115) شهيداً من الدفاع المدني و(220) شهيداً من و(754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي.

وارتكبت قوات العدو أكثر من 15 ألف مجزرة، استهدفت أكثر من 14 ألف عائلة أبيدت خلالها نحو 2500 عائلة مسحت من السجل المدني.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، وجهات أممية، أسفرت حرب الإبادة عن تدمير أكثر من 88 % من مباني قطاع غزة، بإجمالي خسائر يزيد عن 62 مليار دولار، في وقت تسيطر فيه قوات الاحتلال على (77%) من مساحة قطاع غزة بالاجتياح والنار والتهجير.

ودمر العدو (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كلياً و(369) جزئياً.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام