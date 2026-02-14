وزير خارجية الصين: أي محاولة أميركية لفصل تايوان عن الصين قد تقود إلى مواجهة بين بكين وواشنطن

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أنّ أي محاولة أميركية «للتآمر» بهدف فصل تايوان عن الصين ستؤدي «على الأرجح إلى مواجهة» بين بكين وواشنطن.

وتعتبر الصين أنّ تايوان جزء لا يتجزأ من البرّ الصيني، مؤكدة أنّ مبدأ «إعادة التوحيد» غير قابل للتفاوض، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة.

وتقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع بكين، وليس مع تايبيه، غير أنّ الجزيرة تعوّل بشكل رئيسي على واشنطن في التزوّد بالأسلحة.

وفي مداخلة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا وانغ يي واشنطن إلى سلوك مسار التعاون مع بكين، قائلًا: «ولكن ثمة مسار آخر، مسار فكّ الارتباط والانفصال وقطع العلاقات مع الصين (…) وتشكيل فصائل ومجموعات مختلفة تستهدف الصين، وصولًا إلى التحريض والتآمر بهدف تقسيم الصين عبر تايوان، مما يعني تجاوز الخطوط الحمراء للصين».

وحذّر بالقول: «هذا الأمر قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة».

وسُئل الوزير الصيني عن الوضع في منطقة آسيا–المحيط الهادئ، فندّد مجددًا بتصريحات أدلت بها رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي في أيلول/سبتمبر الفائت حول قضية تايوان.

وكانت تاكايشي قد لمّحت إلى أنّ بلادها يمكن أن تتدخل عسكريًا في حال تعرّضت تايوان لهجوم، وهو ما اعتبرته بكين مساسًا خطيرًا بسيادتها.

وفي سياق متصل، أشاد وانغ يي بألمانيا لكونها طوت تمامًا صفحة النازية بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أنّ اليابان تشكّل مثالًا مضادًا، لافتًا إلى أنّ بعض مجرمي الحرب ما زالوا يحظون فيها بنوع من التمجيد، وأن «أشباح النزعة العسكرية» اليابانية، المسؤولة عن ارتكاب فظائع في آسيا بين العامين 1930 و1940، «لم تختف».

وقال: «على جميع الدول المحبة للسلام أن توجه تحذيرًا إلى اليابان: إذا أرادت أن تعود إلى الخلف وتسلك هذا المسار، فلن تنال سوى الخسارة»، مضيفًا: «إذا أرادت أن تجرّب حظها مرة أخرى، فستتعرّض لهزيمة أسرع وأكثر إيلامًا».

وتكتسب قضية تايوان حساسية خاصة في العلاقة بين بكين وطوكيو، ولا سيما أنّ اليابان، القوة الاستعمارية السابقة، سيطرت على الجزيرة عام 1895 على حساب الإمبراطورية الصينية، قبل أن تعيدها إلى الحكومة الصينية عام 1945.

المصدر: أ.ف.ب.