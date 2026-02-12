اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الكاريبي

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بإصابة شخصين جراء اصطدام سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في البحر الكاريبي.

وحسب متحدث عسكري، أصيب شخصان بإصابات طفيفة وحالتهما مستقرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية العقيد إيمانويل أورتيز قوله إن المدمرة الأمريكية “يو إس إس تروكستون” من فئة “أرلي بيرك” وسفينة الدعم القتالي السريع “يو إس إن إس سابلاي” من فئة “سبلاي” اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود في عرض البحر.

وأشار أورتيز إلى أن السفينتين أكدتا قدرتهما على مواصلة الإبحار بأمان بعد الحادث.

