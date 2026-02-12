السويد تعتزم إرسال مقاتلات لتنفيذ دوريات حول غرينلاند

تعتزم السويد إرسال طائرات مقاتلة من طراز «غريبن» للقيام بدوريات في المنطقة المحيطة بأيسلندا وغرينلاند في إطار عملية «أركتيك سينتري» التي ينفّذها حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، في بيان، اليوم، إن هذه الخطوة «تعزز الردع وتحمي مصالحنا المشتركة وتسهم في استقرار منطقة بالغة الأهمية لأوروبا والتعاون عبر الأطلسي»، مضيفاً: «ستساهم السويد مبدئياً في مهمة أركتيك سينتري بمقاتلات جاس 39 غريبن في المنطقة المحيطة بأيسلندا وغرينلاند».

وأمس، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه أطلق مهمة لتعزيز وجوده في القطب الشمالي، في إطار جهود لنزع فتيل التوتر الشديد داخل الحلف الذي أثاره مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند.

وذكرت القيادة العسكرية للحلف في بيان أن المهمة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم (أركتيك سنتري) أو «حارس القطب الشمالي»، ستنسق الوجود العسكري المتزايد لحلفاء شمال الأطلسي في المنطقة، بما في ذلك تدريبات على غرار «أركتيك إندورانس» الدنماركية في غرينلاند.

ولم يحدد «الناتو» عدد القوات أو أنواع الأصول العسكرية التي ستشارك في المهمة.

لكن الأمين العام للحلف مارك روته قال إن المهمة ستجمع جهود مختلف الأعضاء تحت قيادة واحدة، في وقت تولي فيه روسيا والصين اهتماماً أكبر بالقطب الشمالي، حيث تُفتح ممرات بحرية جديدة بسبب ذوبان الجليد.

وأضاف روته للصحافيين في مقر الحلف في بروكسل «لن نتمكن فقط من الاستفادة مما نقوم به بشكل أكثر فعالية، بل سنتمكن أيضاً من تقييم الثغرات الموجودة التي يتعين علينا سدها. وبالطبع، سنقوم بسدها».

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الجيش الألماني سيشارك في المرحلة الأولى من المهمة بأربع طائرات «يوروفايتر» وقدرات للتزود بالوقود جواً.

وبدأ الحلف التخطيط للمهمة بعد أن أجرى ترامب وروته محادثات في دافوس الشهر الماضي في ذروة أزمة غرينلاند، التي أشعلها إصرار ترامب على أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك الإقليم، وهو جزء من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: موقع الأخبار