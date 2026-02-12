الرئيس بزشكيان: الشعب الإيراني حاضر بقوة في الساحة

أعلن الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال زيارته لمحافظة غلستان (شمال) أن الشعب “بمشاركته التاريخية في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، أظهر أنه لا ينخدع بالأجانب، وأنه حاضر بقوة في الساحة”.

كما شدد على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المسؤولين، قائلاً “علينا أن نكون خدامًا حقيقيين للشعب، وأن نعمل معًا على حل المشكلات القائمة”.

كذلك، لفت الرئيس الايراني إلى أنه “لسنا بصدد السعي وراء الشهرة أو السلطة، وسنبذل قصارى جهدنا لحل مشاكل الشعب”.

وفي سياق آخر من كلمته، تطرق بزشكيان إلى قضية الطاقة الحيوية، قائلًا: “ما دامت الطاقة غائبة، فالتنمية لا معنى لها. يجب علينا توفير الطاقة للمنتجين”.

ووصل الرئيس بزشكيان إلى مطار جرجان الدولي صباح اليوم الخميس ضمن برنامج زيارات الحكومة للمحافظات، وكان في استقباله الرسمي ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة غلستان، والمحافظ، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، ووفد من المسؤولين التنفيذيين.

هذا وتهدف الزيارة إلى إجراء مسح ميداني لقضايا المحافظة وإمكانياتها، والالتقاء بمختلف شرائح المجتمع، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والبنية التحتية.

بحسب البرنامج المعلن، سيحضر الرئيس اجتماع المجلس الإداري للمحافظة خلال هذه الزيارة، ثم سيناقش، من خلال حضوره لقاءً مع النخب والناشطين الاقتصاديين وممثلي مختلف الفئات، أهم مطالب وهموم أهالي غلستان.

وخلال حفل إطلاق الخطط التنفيذية للمحافظة، أشار مسعود بزشكيان الى الحضور الجماهيري الكبير في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي اقيمت امس الاربعاء في انحاء البلاد، وقال أن الشعب الإيراني أثبت في هذا الحدث العظيم أنه لا ينخدع بالأجانب، وأنه حاضر بقوة و برؤيته الخاصة.

المصدر: مهر