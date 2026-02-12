العلامة الخطيب يبرق الى الامام الخامنئي مهنئا بالذكرى 47 للثورة الإسلامية في ايران

أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنائي، مهنئا لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة.

وجاء في البرقية : “سماحة آية الله السيد القائد علي الخامنائي دام ظله الشريف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، نتوجه إلى مقامكم الرفيع ،ومن خلالكم إلى المسؤولين والشعب الإيراني الشقيق ،بخالص التهنئة والتبريك.

وقال “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعبر عامها السابع والأربعين بقيادتكم، على الرغم من الحروب والمؤامرات والعقوبات وعمليات الحصار التي خيضت وتخاض ضدها، تؤكد رسوخ الثورة الإسلامية في ضمير شعبها وقياداتها، بما هي مسيرة نضالية في طريق قوة الحق التي تمثلها هذه الجمهورية في وجه حق القوة التي تعبر عنها قوى البغي والطغيان”.

وأضاف “ولا يفوتنا أن نشير إلى ما تمثله هذه الذكرى من تحول تاريخي في حياة إيران قبل سبعة وأربعين عاما ،عندما فجر الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني قدس هذه الثورة،وما أرسته من ثوابت الإستقلال والسيادة، ودعم ومساندة قضايا الشعوب المستضعفة وخصوصا القضية الفلسطينية ولبنان وقوى المقاومة، وما كان لها من اثر مهم في التحولات الدولية الكبرى في مواجهة قوى البغي والطغيان الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة ومحاولاتها المستمرة والفاشلة لاسقاط هذه التجربة الفريدة والمؤيدة بالعناية الالهية، وبعناية صاحب العصر والزمان (عج) ان شاء الله”.

وتابع “ولا يخفى على أحد ما حققته هذه الثورة من إنجازات مهمة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات العلمية والإنسانية، جعلت من ايران دولة مقتدرة تتحدى اعتى قوى البغي والطغيان، وقاعدة تستند اليها شعوب العالم المستضعفة، وخصوصا شعوب العالم الاسلامي بقيادتكم الرشيدة والحكيمة”.

وختم الشيخ الخطيب بيانه “وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يطيل بعمركم الشريف لتحقيق المزيد من الإنجازات ،نؤكد وقوفنا إلى جانبكم في مواجهة الهجمة الشرسة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يديم وجودكم الشريف، وأن يكلل جهودكم وجهود معاونيكم بالنجاح والإنتصارات لتحقيق امال الشعب الايراني العزيز والأمة الاسلامية وشعوب العالم المستضعفة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام