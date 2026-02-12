الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 04:12
    أمريكا | ترامب: تعزيز استخدام الفحم يخفض كلفة الطاقة.. وانسحبنا من اتفاق باريس “غير العادل”

      أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعزيز استخدام الفحم في إنتاج الطاقة من شأنه خفض التكاليف وزيادة العائدات للمواطنين والولايات المتحدة، مشيدًا بقراره سحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وذلك خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض.

      وقال ترامب إن الفحم يُعد “من أقل مصادر الطاقة كلفة وأكثرها موثوقية”، مضيفًا أنه لا يحتاج إلى دعم حكومي لأنه “يحقق أرباحًا بحد ذاته”.

      وأوضح أن “المزيد من الفحم يعني كلفة أقل ومزيدًا من الأموال في جيوب المواطنين الأمريكيين، وفي جيب الولايات المتحدة”.

      ووصف ترامب الفحم بأنه “البطل بلا منازع”، معتبرًا أن هذه الصناعة تعرضت لما سماه “حملة سلبية” خلال السنوات الماضية، ما استدعى – بحسب تعبيره – إعادة تقديمه بصورة إيجابية.

      وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه في اليوم الأول لتوليه المنصب أنهى ما وصفه بـ”الحرب على الفحم”، وألغى ما أسماه “الصفقة الخضراء الجديدة”، كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، معتبرًا إياه “غير عادل وأحادي الجانب”.

      وأضاف أن بلاده كانت ستتحمل بموجب الاتفاق أعباء مالية كبيرة، في حين “لم تكن دول أخرى مطالبة بدفع شيء”، على حد قوله.

      وتأتي تصريحات ترامب في سياق توجه إدارته لإعادة دعم صناعات الطاقة التقليدية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.

      المصدر: وكالة يونيوز

      غروشكو: روسيا سترد إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

      النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإلغاء بعض الرسوم الجمركية متحديا ترامب

      أمريكا والصين تبديان الاستعداد لتمديد الهدنة التجارية لمدة تصل إلى عام

