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   8 محرم 1448   
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    كيان العدو يتابع بقلق تداعيات المذكرة الإيرانية – الأميركية، المشهد مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    المصدر: موقع المنار

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