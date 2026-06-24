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   9 محرم 1448   
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    ترامب: قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت على قانون صلاحيات الحرب جاء في توقيت سيئ وبلا جدوى

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